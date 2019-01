Volley, per la Celanese un brutto ko contro i toscani di Calci

Ancora una brutta sconfitta per la Celanese, questa volta in trasferta, i toscani di Calci. I bianco-blu fanno quindi ritorno in Romagna subendo un secco 3 a 0. Risultato più che prevedibile data la qualità dell’avversario. E c’è da dire che il Forlì non ha avuto avversari facili nelle ultime partite. La débacle pisana arriva infatti dopo quella di sabato scorso contro Portomaggiore. Le due squadre sono seconde a pari merito con ben 26 punti, quindi più che proiettate verso la testa della classifica. Almeno per quanto riguarda il girone di andata. Girone che terminerà il 19 gennaio in casa contro Reggio Emilia.

La Celanese può comunque tornare a casa con qualche buona notizia. A cominciare dall’esordio ufficiale di Andrea Kouznetsov. Il giocatore è stato impiegato durante l’ultimo set, che non a caso risulta i migliore giocato dalla squadra di Kunda. Risultato 23-25, con buone impressioni messe in mostra dal nuovo rinforzo della Celanese. Per lui sono sette i punti personali Buona prestazione anche per Mambelli che ne mette a segno in totale ben 17. Ha giocato durante l’ultimo set anche Martin Donati, reduce da un brutto infortunio soltanto la scorsa giornata. Sabato prosssimo alle 18 la Celanese giocherà contro l’Ama San Martino: una buona prestazione rappresenterebbe un importante passo avanti per la classifica.