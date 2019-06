Volley, per ricordare "Bibo" Bazzocchi premi alle migliori atlete della Bleu Line

Per ricordare la figura di Attilio "Bibo" Bazzocchi, fondatore ed anima della Bleu Line S.r.l., azienda di riferimento internazionale nel campo dell’Igiene e dell’Ambiente, oggi condotta dal figlio Giovanni e da Gloria Padovani, anche quest’anno sono stati istituiti sei premi, per un valore totale di 3.000 euro, che sono stati assegnati a cinque giovani atlete della Libertas Volley Forlì Asd, di cui la Bleu Line è main sponsor (una per ogni fascia di età: under, 12, 13, 14, 16, 18), distintesi nel corso dell’anno sportivo 2018-2019, e un’iscrizione gratuita a un corso di volley alla migliore giocatrice delle 1° medie nel torneo Città di Forlì 2019.

I premi sono stati conferiti non solo tenendo conto dei meriti sportivi, ma soprattutto prendendo in considerazione anche l'impegno dimostrato dalle giovani atlete quotidianamente, in ambito sociale e culturale, nel corso della trascorsa stagione sportiva. La commissione giudicante ha attribuito i cinque riconoscimenti alla persona, del valore di 500 euro ciascuno, mediante l’esame di questionari, compilati per ogni singola atleta, divisi in tre sezioni, due delle quali (culturale e sociale) a cura della ragazza stessa, mentre il terzo (sezione sport) curato per ogni atleta dal proprio allenatore. A ogni ragazza è stato assegnato un numero identificativo univoco. Per rendere la premiazione totalmente imparziale ed equa, in fase di esame, la commissione non è stata messa a conoscenza della corrispondenza tra nome e numero assegnato a ogni ragazza.

Il sesto premio, consistente nell’iscrizione gratuita a un corso di volley per la stagione 2019-2020, è stato altresì assegnato alla migliore giocatrice delle 1° medie nel torneo Città di Forlì 2019. La Bleu Line SRL ha inoltre riconosciuto un contributo del valore di 2000 € alla Libertas Volley Forlì per sostenere le famiglie delle atlete che non riescono ad affrontare le spese per l’attività sportiva e le attività collaterali organizzate dal società.

La consegna dei premi è avvenuta domenica 19 maggio, alle ore 18.30, presso la Sala della Parrocchia di San Paolo, via Pistocchi 19, Forlì. Sono intervenuti alla cerimonia Giovanni Bazzocchi, amministratore della Bleu Line SRL

Deana Menghini, presidente Libertas Volley Forlì Asd; Sandro Roli, coordinatore tecnico Libertas Volley Forlì Asd.