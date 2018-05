Volley, playoff: la Bleu Line Libertas rimanda il verdetto a Gara 3

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Con una prestazione pressoché perfetta la Libertas espugna il campo del Fratta S.Giustina, riequilibria la serie e rimanda ogni verdetto a gara 3 mercoledi prossimo al Ginnasio Sportivo. Un tre a zero netto maturato al termine di una gara interpretata meravigliosamente da Valpiani e compagne, scese in terra veneta con l'unico scopo di vendicare la beffa di mercoledì scorso e di riportare in parità la serie.

Sorprese nel sestetto iniziale locale: non ci sono la capitana Elena Rulli, nemmeno in panchina, e la palleggiatrice titolare Maria Paola Scaccia, relegata in panchina. Indiscrezioni parlando di forti discussioni tra le padovane subito al termine di gara uno a Forlì, che hanno portato a provvedimenti disciplinari " importanti".

S.Giustina inizia comunque bene, intenzionata ad imprimere il proprio marchio sul match portandosi subito sull 8 a 5. La Libertas reagisce immediatamente, riportandosi sotto prima e prendendo in mano le redini del set poi: respinta la sfuriata iniziale delle locali il resto é solo Bleuline fino al 19 a 25 finale.

Uno a zero Libertas, S.Giustina accusa il colpo, e il secondo set è un monologo forlivese dal 4 a 8 fino al 6-16, per chiudere con un 15 a 25 che non lascia spazio a troppi commenti. Due a zero e la consapevolezza che la serie possa tornare a Forlì.

La comprensibili reazione delle locali nel terzo set si ferma sull 8 a 6 iniziale: il tempo di riassestarsi e la Libertas torna padrona del match: dal 12 a 16 inizia un altra trionfare marcia verso il 18 a 25 che da il via ai titoli di coda.

Un tre a zero frutto di una gara preparata e giocata alla grande dalle ragazze di coach Delgado, brave in tre giorni a mettersi alla spalle la delusione di gara uno, con una coesione e un carattere che ha fatto nuovamente la fortuna delle forlivese. Ora, mercoledi alle 20.30, si torna a Forlì, con una gara tre che questa volta non avrà appelli: chi vince vola diretto In finale contro la vincente dell altra semifinale, quella tra Jesi e S.Donà, anche questa arrivata alla terza gara.

Le parole di capitan Valpiani in grande spolvero dopo una prestazione un Po in sordina: 'siamo davvero contentissime di questo risultato, già venerdi sera prima della gara ci siamo allenate al 100% delle nostre forze, ci siamo guardate negli occhi e capito subito che questo gruppo non meritava un finale amaro. Siamo arrivate a Padova cariche come non mai e abbiamo cercato di non lasciare spazio alle avversarie nemmeno per un secondo. Non vediamo l'ora di tornare tra il nostro pubblico mercoledi che sappiano sarà numerosissimi! Un'altra serata di grande spettacolo. Ore 20.30 ginnasio sportivo".

Fratta volley san giustina- bleu line libertas volley forli 0-3 (19-25,15-25, 18-25)

Bleu Line Libertas Volley forli: partisani ne, Peretti ne, Morelli libero, Raggi 4, Stradaioli ne, Valpiani 12, Balducci 15, Bernabè 6, Contri ne, Guardigli ne, Gardini 6, Rossi 8, Gramellini ne