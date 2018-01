Volley, pronto riscatto della Bleu Line Libertas

Pronto riscatto della Bleu Line Libertas Volley Forlì che torna al successo dopo il passo falso di sabato scorso e archivia in poco più di un'ora di gioco la pratica Calerno S.Ilario Reggio Emilia, mantenendo la propria imbattibilità casalinga e consolidando il secondo posto in classifica. Una partita tutta in discesa per le forlivesi, al cospetto di un'avversario con un roster composto interamente da atlete facenti parte dell'under 18. Occasione per coach Delgado per dare ampio spazio alle giovanissime Stradaioli e Gramellini, per tastare il recupero di Lucia Guardigli dall'infortunio alla caviglia che l'ha tenuta lontano dai campi per oltre un mese, e per fare tirare un pò il fiato ad alcune titolari, con Valpiani, Morelli e Bernabè tenute a riposo per l'occasione.

La partita scivola via senza storia, troppa poca la resistenza delle pur volenterose reggiane, col tre a zero finale che è una logica conseguenza del sereno pomeriggio forlivese. La Libertas arriva così al giro di boa del campionato toccando la doppia cifra nella casella partite vinte, ora la sosta di campionato prima del via del girone di ritorno, che inizierà sabato 3 febbraio ancora al Ginnasio Sportivo, quando ospiti delle forlivesi saranno le bolognesi dell'Idea Volley Bologna, che all'andata inflisse una sonora sconfitta alle forlivesi nella gara d'esordio. Occasione perfetta per prendesi una rivincita e consolidare la seconda posizione in classifica, dopo un girone d'andata assolutamente positivo per gioco e risultati.