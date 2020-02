Volley, riparte col sorriso il girone di ritorno per la Querzoli Forlì

Riparte col sorriso il girone di ritorno per la Querzoli S. Volley Forlì che si aggiudica per 3 a 1 il match al "PalaMariotti" di La Spezia. La compagine di coach Gabriel Kunda approfitta del brutto momento della Volley Laghezza reduce da tre ko consecutivi e non lascia scampo ai liguri che prima vincono il set 25-19 poi cedono ai forlivesi con i parziali di 20-25, 22-25 e 18-25; l'inizio è difficile con i padroni di casa subito vittoriosi poi grazie alle prestazioni di Porcellini e Olivucci, la Querzoli S. Volley Forlì bissa il successo ottenuto all'andata sempre contro La Spezia e riparte così alla ricerca delle zone nobili della classifica.