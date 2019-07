La Sammartinese entra nel grande mondo Romagna in Volley

L’estate porta importanti novità in casa Sammartinese con la sua entrata nel grande mondo Romagna in Volley, che abbraccia 11 società di volley, offrendo alle proprie atlete l’opportunità di crescere e confrontarsi con le realtà più significative della pallavolo romagnola. Il Volley Sammartinese abbraccia questa nuova realtà con le sue 200 atlete e più, che spaziano dalle bimbe di 5-6 anni dei Cas (Centri Avviamento allo Sport) fino ad arrivare alla prima squadra. Nel mezzo, un settore giovanile frizzante e dinamico cresciuto nel proprio vivaio, fino a ricordare le atlete “più grandi” del Csi che, da sempre, regalano grandi soddisfazioni alla società.



Questo nuovo progetto è stato fortemente voluto da tutto il Consiglio Direttivo che ha riconosciuto nell’entrata in RIV un’occasione unica di crescita per le proprie atlete. Il parterre degli allenatori si è completamente rinnovato, a partire dal nuovo Direttore Tecnico, molto conosciuto e particolarmente apprezzato nel mondo del volley, Stefano Fiori. La società Sammartinese coglie così l’occasione per presentare ufficialmente i propri allenatori, pronti ad inaugurare la stagione 2019/20 a partire da fine agosto. Coadiuvati dal direttore tecnico Stefano Fiori, la squadra dei coach è composta da Andrea Bazzocchi, Marcello Carducci, Laura Bertoni, Giammarco Melchiorre, Emanuele Zambelli e Sergio Battistini.

"L’ingresso in Romagna in Volley di questa importante realtà del volley femminile Forlivese - commenta Maurizio Morganti, presidente del Consorzio - porta una ventata di novità e di prospettive per le giovani leve che si avvicinano a questo bellissimo sport. Il Volley Sammartinese infatti disporrà di un ventaglio di interazioni che il Consorzio Romagna in Volley mette a disposizione, dalla formazione continua degli allenatori fino alle opportunità di gioco per le giovani atlete, con obiettivo fino alle serie B1 Nazionale".