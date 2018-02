Volley serie B, Forlì espugna Foligno e si prepara al big match di giovedì

L’obiettivo era tornare da Foligno con 3 punti e la Celanese Volley Forlì lo ha centrato, vincendo per 3 set a 1 contro una Integra Conad Tantucci PG molto agguerrita che non ha mai mollato la presa sulla gara. Partono benissimo i romagnoli, che nei primi due set macinano gioco con continuità, sorretti da una ricezione impeccabile, e si impongono per 25 a 22 e 25 a 19. Ma i padroni di casa non si arrendono e nel terzo periodo si rifanno sotto con caparbietà. Forlì soffre la rimonta e cala vistosamente nei fondamentali d’attacco, soprattutto su azione di rigiocata, complice anche un’ottima prestazione difensiva degli umbri che si aggiudicano il set con un perentorio 25 a 17. Nel quarto set il copione sembra lo stesso, con una Forlì timida e punta nell’orgoglio. La ricezione però tiene bene, dalla panchina salgono forze fresche a dar manforte al gruppo (Nicolas Kunda di mano e Giulio Sasdelli al palleggio) e nel finale hanno la meglio i forlivesi, che chiudono 25 a 20 un set e un match che si stavano facendo sempre più complicati.

Una buona prova del collettivo, dunque, che è stato bravo a rimanere in partita e non sfilacciarsi davanti alle difficoltà, sfoderando una buona reazione nel momento più difficile. La vittoria e i tre punti consentono ai ragazzi di Kunda di affacciarsi con il giusto entusiasmo al prossimo big match. Giovedì alle ore 21, infatti, all’Unieuro Arena si gioca la grande sfida contro Portomaggiore: una vittoria netta di Forlì varrebbe il secondo posto in classifica e un bel passo verso il sogno playoff. Servirà un’impresa sportiva, contro una delle compagini più forti del campionato, ma con il sostegno dei tifosi sugli spalti tutto è possibile.