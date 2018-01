Volley serie B, comincia il 2018 di Forlì all’Unieuro Arena: arriva Ferrara

Dopo due trasferte lontana dalle mura amiche dell’ex Palafiera, la Celanese Volley Forlì scende finalmente in campo per la sua prima partita casalinga di questo 2018, sabato alle 18. A sfidare i ragazzi di coach Kunda, terzi nella classifica del girone E di serie B, sarà la Krifi Caffè Quattro Torri Ferrara, che occupa la quarta posizione a soli quattro punti di distanza da Forlì. Sarà una gara molto delicata, dunque, con una posta in palio che fa gola ed è alla portata di ambedue le contendenti: Forlì giocherà per non perdere terreno nella corsa ai playoff, Ferrara ha la possibilità di a ridurre drasticamente le distanze dai diretti avversari e farà di tutto per provare a sfruttarla.

A livello atletico e mentale le due formazioni stanno attraversando un buon momento di forma, entrambe reduci da due vittorie significative. Forlì si è imposta per 3 a 0 contro un’agguerrita Ancona, con un Sirri stratosferico che ha di nuovo toccato quota 30 punti. Ferrara ha avuto la meglio nella sfida tutt’altro che semplice contro Blue Italy Pineto, imponendosi per 3 a 0 grazie a una prestazione più che positiva. Seguirà poi una settimana di pausa dalle ostilità, con il campionato che riprenderà nel weekend del 3 e 4 febbraio. Motivo in più per ambire a una vittoria, che permetterebbe di avvicinarsi alla sosta con un clima più rilassato e una classifica più generosa.