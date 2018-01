Volley serie B, Forlì in trasferta ad Ancona per chiudere il girone d’andata

Sabato alle 17.30 la Celanese Volley Forlì scenderà in campo a Collemarino (Ancona) contro Bontempi Casa Ancona, per la dodicesima giornata del girone E di serie B. Il match, che chiude di fatto la prima metà del campionato, vede fronteggiarsi due opponenti che militano agli antipodi della classifica: terza Forlì e terzultima Ancona, separate da 16 punti. Il divario netto tra le due formazioni e la recente disfatta marchigiana contro il Morciano fanalino di coda fanno pendere il pronostico a favore dei romagnoli, affamati dopo la combattuta sconfitta rimediata contro Macerata nella giornata precedente.

Proprio Macerata, a pari merito con Portomaggiore, guida la classifica a 29 punti, con Forlì a inseguire indietro di 4 lunghezze. Entrambe le formazioni di vertice hanno dimostrato di giocare un’ottima pallavolo; sabato sono attese da due impegni di routine – contro Osimo (ottava) e contro Pescara (tredicesima) – da cui difficilmente non porteranno a casa il bottino pieno. Diventa più che mai imperativo per Forlì tornare da Ancona con i tre punti, per non perdere ulteriore terreno rispetto alla vetta e continuare la propria corsa. Sarà poi il girone di ritorno, partita dopo partita, a decretare se i ragazzi di coach Kunda riusciranno a mantenere lo straordinario ritmo che fino a questo momento ha caratterizzato la loro stagione.