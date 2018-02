Volley serie B, Forlì sfida Osimo. Il libero Benvenuti: "Verranno per giocarsela"

Sabato alle 18 la Celanese Volley Forlì scende in campo all’Unieuro Arena contro La Nef Osimo (Ancona), nella prima gara di ritorno del girone E di Serie B maschile. Il match segna l’effettiva ripresa del campionato dopo la settimana di sosta. I ragazzi di coach Kunda, che al momento si godono il meritato terzo posto in classifica, sono pronti a inaugurare una seconda metà di stagione votata all’inseguimento delle due capolista, Portomaggiore e Macerata. "Sono due formazioni fortissime - commenta il libero forlivese, Lorenzo Benvenuti - e contro di noi hanno fatto due partite straordinarie. Anche noi abbiamo giocato bene, ma alla fine hanno prevalso loro con merito. Nel girone di ritorno però le incontreremo entrambe in casa e faremo di tutto perché le cose vadano diversamente".

Il primo passo però si chiama Osimo. "Una squadra sanguigna, grintosa - prosegue Benvenuti - con due schiacciatori che interpretano bene la categoria. Verranno a fare la loro partita, senza abbassare mai il livello di attenzione. All’andata li abbiamo battuti 3 a 1 in casa loro, ma era la prima giornata di campionato e non fa testo". Da quella partita in avanti, la Celanese Volley Forlì ha intrapreso un percorso di maturazione e crescita, sia in classifica che a livello di squadra. "Come gruppo siamo carichi, abbiamo voglia di scendere in campo, divertirci e fare risultato - conclude Benvenuti -, La sosta ci ha aiutato a eliminare un po’ di fatica, ora siamo pronti a ripartire e vogliamo farlo subito con la marcia giusta".