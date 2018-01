Volley serie B, il 2018 di Forlì si apre con uno scontro di vertice: visita alla capolista

Dopo la sosta natalizia è pronto a ripartire il campionato di Serie B di pallavolo. L’undicesima giornata del Girone E si gioca sabato e vede la Celanese Volley Forlì scendere in campo alle 21 al Palazzetto dello Sport di Contrada Fontescodella (Macerata) contro la prima della classe, Medea Montalbano Macerata. Il 2018 si apre quindi con uno scontro di vertice: i marchigiani occupano la vetta della classifica con 26 punti, a pari merito con Portomaggiore, a una sola lunghezza da Forlì. Chiunque uscirà vincente dalla sfida potrà allungare le distanze nei confronti di una diretta concorrente.

Non sarà un compito facile per Forlì. Ricominciare dopo una pausa, si sa, non è mai impresa scontata; occorre recuperare in fretta il ritmo partita e l’attitudine al campo. Ciò vale a maggior ragione se gli avversari, come in questo caso, sono di altissimo livello. Servirà dunque una prova di grande carattere da parte dei ragazzi di coach Kunda, per riuscire a fare punti su un campo tanto difficile in un momento così particolare della stagione.