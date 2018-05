Volley serie B, l'Aics centra l'impresa: si va avanti ai playoff

Dopo la sconfitta di giovedì a Marano sul Panaro ( perentorio 3-0 per le Modenesi), per riuscire a qualificarsi per la seconda e decisiva fase per la promozione in serie C, ci voleva un miracolo, e miracolo, sabato sera, è stato. Non è stato un episodio casuale, ma tutto ha un nome e un cognome: Loris Polo, Mirko Mancini e, in ordine di numero di maglia, Anna Bartolini, Giorgia Garavini, Giorgia Gregori, Silvia Labartino, Camilla Cristofori, Laura Dall’Agata, Sara Lombini, Elena Garavini, Chiara Campana, Fabia Nanni, Michela Valmori, Valentina Laghi, Nicoletta Semati e Laura Gallo.

Serata al Ginnasio sportivo di Forlì indimenticabile tanto è stata la prepotente superiorità dimostrata dalle ragazze di Polo che, più aumentavano le loro certezze, tanto calava la sicurezza delle avversarie. Vittoria decisamente di squadra a cui tutte e tutti hanno partecipato dopo tanto sudore, problemi e alti e bassi nell’arco dell’intera stagione. Sabato contro le avversarie di Carpaneto Piacentino che hanno eliminato le cugine dell’Acsi di Ravenna.