Volley serie B, ultima partita 'casalinga' per la Celanese Forlì

Il campionato di Serie B si avvia verso le due giornate conclusive e per la Celanese Volley Forlì è tempo dell'ultima partita in casa, contro Bontempi Casa Ancona: si gioca all'Unieuro Arena alle ore 18 di sabato 28 aprile. Forlì arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo nato dal big match contro la capolista Montalbano, vinto al termine di un tie break entusiasmante.

"Abbiamo battuto la squadra più forte del campionato - commenta l'allenatore Kunda - e dobbiamo esserne orgogliosi. Loro meritano di salire di categoria, l'hanno dimostrato, ma nella scorsa partita noi siamo stati bravi a tenere alto il ritmo e a imporre il nostro gioco, credendoci fino alla fine. E' così che voglio vedere in campo i miei ragazzi, senza mai mollare. Con questa grinta possiamo mettere in difficoltà chiunque". Ancona si presenta all'Unieuro Arena da terzultima in classifica, per Forlì è l'occasione giusta per salutare il proprio pubblico e raccogliere il meritato applauso per l'ottima stagione condotta.