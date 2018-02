Volley serie B2, ennesima vittoria casalinga per la Bleu Line Forlì

Ennesima vittoria casalinga per la Bleu Line volley Forlì che mantiene imbattuto il proprio fortino e continua la marcia al secondo posto in classifica del campionato di serie B2. Al ginnasio sportivo nuovamente affollato va in scena un altro tre a zero per Valpiani e compagne, e questa volta a farne le spese è l´Idea Volley Bologna, scesa a Forlì alla ricerca di punti salvezza. La Libertas "vendica" così, naturalmente sportivamente parlando, quello zero a tre subito proprio in casa delle bolognesi un girone fa all´esordio in campionato, in una partita che tanti nasi aveva fatto storcere in casa forlivese.

Questa volta le cose vanno decisamente in maniera diversa, Forlì vince e convince, soffre il primo set prima di dilagare nei successivi due parziali. Bologna, allenata da Massimo Benedetti in passato allenatore anche della Libertas, approccio bene la gara, e, seppur con vantaggi minimi, tiene la testa avanti per gran parte del primo set. Qui la Bleu Line è brava a non disunirsi, sono le giocate di Balducci e Rossi a tenere incollate al punteggio le forlivese, prima del decisivo allngo finale che porta al 25-23 con cui le ragazze di Delgado si aggiudicano il primo set.

Scampata la paura del primo set, i successivi due parziali sono un assoluto monologo delle forlivesi, capaci di imporsi in ambo i set con un doppio 25-15, conseguenza di due set dove la Bleu Line prende vantaggi consistenti sin dalle prime battute, senza consentire all´Idea Volley di rientrare mai nel match.

La partita scivola via senza alcun patema per le romagnole, c´è campo anche per la giovane Stradaioli e per Lucia Guardigli oramai pienamente recuperata. Ora, dopo il doppio turno casalingo, si torna a viaggiare, direzione Vignola dove sabato prossimo la Libertas incontrerà la Ve.Ma Vignola, quarta in classifica, per un match difficile ed importante, che, in caso di vittoria delle forlivesi, consentirebbe alle nostre ragazze un allungo rilevante in classifica in proiezione playoff. Infine, a colorare ulteriormente il pomeriggio forlivese, segnalamo il ritorno delle minicheer della scuola explodance coreografate da Michela Lanza.

Partisani n.e. Peretti 0, Morelli (L), Raggi 2, Stradaioli 0, Valpiani 7, Balducci 16, Bernabè 12, Contri n.e., Guardigli 1, Gardini 2, Rossi 13, Gramellini n.e. All. Delgado Andres Cristian.