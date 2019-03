Volley Serie C, altro ko per la Flamigni Kelematica. Rischio retrocessione

Continua la scia negativa per la Flamigni Kelematiche che viene sconfitta dal Cattolica nel campo di casa e scende ormai in penultima posizione a rischio concreto retrocessione. L'ora X è scattata, dal prossimo sabato è imperativo fare punti, punti, punti. Difficile sicuramente scrollarsi di dosso questa negativa sitauzione e rialzarsi, ma non impossibile. Crediamoci fino in fondo, tutti insieme verso la missione salvezza

La gara di sabato è stata entisuasmante per quanto riguarda i primi due parziali: il primo set se lo guadagna il Cattolica 22-25, il secondo invece va alle nostre atlete che ritrovano la grinta e l'ordine che non si vedeva da un po' di tempo vincendo con 25-20. Dopodichè la lampadina si spegne ed il terzo set praticamente le bianco rosse non scendono in campo, lasciando scappare via la formazione di coach Costanzi che mettendo la freccia e ingranando la quinta marcia, vola via e chiude il match per 1-3.



SERIE C FEMMINILE GIRONE C

FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA - RETINA CATTOLICA VOLLEY RN 1-3(22-25/25-20/9-25/13-25)

FLAMIGNI/KELEMATICA: Ognibene punti 8, Balsamo 4, Paolini 9, Romagnoli 4, Maestri, Ravaioli 3, Caldara 8, Bianchi, Masina (lib1), Calabrese 4, Cipolloni 4, ne De Luca (lib2), Ortali, All, Casadei

CATTOLICA:Bagiocchi p18, Gennari 18, Fanelli 10, Campana C., Franchi, Meliffi 2, Giusti 12, Micheletti 8, Ottaviani (lib1), All. Costanzi