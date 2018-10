Volley serie C, derby di fuoco al Ginnasio tra Libertas e Sammartinese

Sabato 20 ottobre, seconda giornata del campionato regionale di serie C femminile (girone C), ha visto nel Forlivese, contrapposte la Libertas Volley Forlì e la Flamigni Kelematica Sammartinese. Un vero e proprio derby giocato al Ginnasio Sportivo, arena della Libertas. Un match che sembrava quasi scivolare via facile, con le padrone di casa che conducevano la partita 2 set a 0, ed una Flamigni Kelematica che non riusciva a prendere coraggio e a reagire al gioco avversario. Poi qualcosa si accende nelle atlete della Sammartiense durante il terzo set, iniziano a limitare gli errori, a credere un po' di più nelle loro capacità e nelle loro schiacciate. Qualche ricezione più precisa, qualche pallone in più salvato. Contro ogni pronostico raggiungono le avversarie, pareggiando i conti e riportando i parziali 2-2. Al quinto set però qualche errore di troppo forse per la paura o forse per la foga di chiudere la partita, forse l'atteggiamento sbagliato di sentirsi "già appagate" per la rimonta appena fatta, non ha aiutato le ragazze di coach Casadei che cedono con un parziale di 15-10.

Con la consapevolezza di dover fare meglio, la Sammartinese aspetta le avversarie del Molinella Bologna sabato 27 ottobre al PalaMarabini.

Parziali e tabellino punti

Libertas Claus Volley Forlì - Flamigni Panettone/Kelematica 3-2 (25-17/25-19/21-25/15-25/15-10).

Libertas: Bartolini p.5, Garavini 2, Cristofani 8, Emiliani 6, Lombini 3, Giunchi, Campana 14, Toni, Pasini 1, Gallo 14, Gregori lib1, Gramellini lib2, ne Giunchi, All. Polo.

Flamigni/Kelematica: Ognibene, Balsamo 1, Paolini 10, Romagnoli 3, Lombardi 21,Maestri 1, Ravaioli 7, Caldara 4, Socci 13, Rosetti 14,Masina lib, All, Casadei.

Arbitri Solazzi di Mercato Saracceno e Casadei di Forlì.