Volley serie C donne, bella vittoria per la Claus Forlì contro Molinella

Continua la striscia vincente della Libertas Claus che, nel tardo pomeriggio di sabato, ha superato una agguerrita Molinella portando così a 5 le gare vinte consecutivamente con un bottino complessivo di 15 punti che la posizionano al quinto posto in una classifica decisamente “corta” per quello che riguarda le prime posizioni. Ora ci sarà il turno di riposo in cui si spera di recuperare la condizione di tutte per poi affrontare la regina del girone in casa e a seguire Castenaso in trasferta.



Libertas Claus volley Forlì – Maccagnani Ferro Molinella volley 3 – 1 (25-19; 25-23; 22-25; 25-17)