Volley serie C donne, niente da fare per Forlì contro la più esperta Bellaria

Sabato sera al Palasport Bellaria-Igea Marina, la Libertas non passa l’esame della Gut Chemical Bellaria. Troppi errori in attacco per le Forlivesi e buona prova delle padrone di casa sia in ricezione, sia in difesa, discrete anche in attacco anche se a volte un pizzico di fortuna è stata a loro più sorridente. Le ospiti hanno dimostrato di avere i numeri per stare nella categoria, ma hanno “pagato” lo scotto dell’inesperienza della giovane età, ma hanno tutto il tempo di crescere ed imparare e i loro tecnici possono essere felici e orgogliosi di poter lavorare con tranquillità su questo notevole substrato tecnico-atletico. Poco quindi da buttare e molto da tenere per aumentare col tempo e con pazienza l’esperienza per far maturare una squadra giovane che ha tanto spazio e tempo per crescere.

Gut Chemical Bellaria – Libertas Claus volley Forlì 3 – 1 (25-18; 22-25; 25-16; 25-17)