Volley serie C femminile, colpaccio salvezza centrato per la Flamigni Kelematica

Sabato al Pala Marabini di San Martino in Strada si è giocato il venticinquesimo match del campionato regionale di Serie C, girone C. Le atlete della Flamigni Kelematica hanno ospitato l'Olimpia Master Cmc Ravenna, battendole 3-2, dopo una lunga e turbolenta battaglia punto a punto. Le bianco rosse, dopo la sconfitta pessima subita lo scorso sabato ad Ozzano, erano di nuovo a rischio retrocessione. Paura arginata però dopo questa sudata vittoria, che le fa volare a +1 dal Pontevecchio, lontano anche da Ozzano e Bologna. La Volley Sammartinese dopo una prestazione da Oscar ottiene la salvezza con una giornata di anticipo grazie soprattutto allo strepitoso contributo dato da Annalisa Rosetti, classe 1992 che chiude la partita con un bottino di 19 punti.

FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA - OLIMPIA MASTER CMC RA 3-2 (27-25 /16- 25/ 18- 25 / 25-15 / 16- 14)

FLAMIGNI/KELEMATICA: Bettini p.14, Maestri 1, Romagnoli 5, Lombardi 17, Ognibene 1, Bianchi 5, Rosetti 19, Caldara 9, Montalti lib1, ne Ricci, All, Casadei

OLIMPIA: Poggi p.3, Mattioli 8, Tappetti 4, Reynoso 10, Morolli 13, Missiroli 6,Fusaroli 1, Monaco 10, Cantonucci, Maiolani 8, Casadio lib.1, ne Ceci, Urbinati lib.2, All. Rizzi

Arbitri dell’incontro Avanzolini di Cattolica e Tramontano di San Mauro Pascoli