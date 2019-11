Volley serie C femminile, la Claus Libertas incappa in una serata negativa

Che dire della partita? Ben lontana da quella giocata al torneo amichevole di San Martino vinta dalla Claus Libertas Volley Forlì. Con la squadra al completo, la Gut Chemical Bellaria ha ben figurato sabato sera al Palasport ai danni di una Claus dimostratasi spenta e ben lontana da altre prestazioni. E' stata una serata negativa quella delle mercuriali, che fanno fatica a seguire le indicazioni di coach Polo, ma che, tutto sommato, rende “giustizia” alle seconde linee grazie alle quali la sconfitta risulta meno dura, vincendo il secondo set per di più in rimonta.

Non c’è molto da dire, ma sicuramente il gioco di squadra e il carattere delle singole avrà bisogno di una reazione e di un esame di coscienza. La differenza maggiore la si riscontra decisamente in attacco: il 26% non può dare nessuna garanzia di vittoria e, considerato gli attacchi, si dovrà fare un esame sia sulla distribuzione dei palloni, sia sui terminali in attacco per renderli più efficaci. Comunque mai dimenticare, ma sicuramente fare tesoro di questa brutta sconfitta.

Tabellini

Lombardi 5

Emiliani 5

Campana 8

Toni 2

Toresi 4

Gallo 8

Nanni 4

Cassinadri, Brasina, Ikenna 0

Gregori e Macchi liberi

N.E.: Giunchi

Ace: Claus 6 – Gut 5

B.s.: Claus 5 – Gut 15

Muri: Claus 5 – Gut 9

Attacchi punto: Claus 26 – Gut 62

Errori: Claus 16 – Gut 21

Claus: attacco 26% - ricezione 64%

Arbitri: Grisanti e Brunelli di Ravenna

Spettatori: 60