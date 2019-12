Volley serie C femminile, la Claus paga gli errori in attacco: San Marino vince al tie-break

Un'ottima prova nel fondamentale del muro (17 muri di cui 10 grazie alle mani di Emiliani) non sono bastate alla Claus per vincere in casa di San Marino. Le squadre hanno dimostrato in questo frangente di equivalersi: le padrone di casa si sono distinte in difesa e in attacco nell’ultimo periodo, le ospiti si sono distinte a muro e in leggera prevalenza in attacco, fino a che la stanchezza ha annebbiato le mercuriali. In breve, la differenza principale è stata dovuta ai 28 errori in attacco delle forlivesi. Ultimo ritrovo lunedì in palestra prima del Santo Natale e Santo Stefano per gli ultimi auguri e per poi ricaricare le batterie.

La partita

Match sempre in equilibrio nel primo set fino al 18 pari, poi Gallo in battuta mette in crisi la difesa delle padrone di casa che si sono presentate al cambio campo in svantaggio. Nel secondo parziale parte bene la Claus, che si ritrova verso fine set con 5 punti di vantaggio (18-21), coach Renzi chiama un time-out e, al ritorno in campo, le forlivesi sembrano spegnersi, si fanno recuperare e sul proprio vantaggio (23-22) si fanno prendere in contropiede e le Titane pareggiano i conti

Il terzo set è copia del primo, con Forlì avanti fino a 5 punti di vantaggio (14-19), San Marino di nuovo in rimonta ma già le ospiti sul 23-20 pregustano il successo parziale, ma non è così: sul 23 a 22 per la Claus l’arbitro regala un rosso a Polo per cui punto a San Marino e cambio palla. Le Titane vanno in battuta ed arriva il successo a sorpresa. Le romagnole appaiono stanche e demoralizzate, tant’è che il quarto set è tutto per le Sammarinesi anche se la Libertas fa di tutto per non essere staccata dovendo anche rinunciare a Campana colpita da un malanno che la stava debilitando. Qualche errore in attacco di troppo per le ragazze di Polo e belle difese e attacchi vincenti invece per le avversarie. Questa volta è Polo che chiama tempo in svantaggio sul 21 a 18.

Al rientro Forlì ricomincia a mordere e, dopo una gara spalla a spalla, riesce a meritarsi la soddisfazione di giocarsela al quinto set.

Parte il tie-break ma per la Claus è finita la benzina e il San Marino fa proprio la maggioranza della divisione della posta in palio: a loro due punti e a Forlì 1 punto.



Tabellini

Emiliani 12

Ikenna 3

Giunchi 6

Campana 16

Toni 2

Toresi 6

Gallo 25

Nanni 14

Gregori libero (86%)

N.E.: Lombardi, Macchi, Cassinadri

Ace: Claus 9 – San Marino 11

Bs: Claus 4 – San Marino 9

Muri: Claus 17 – San Marino 7

Errori: Claus 30 – San Marino 16

Attacchi vincenti: Claus 55 – San Marino 51

Claus: ricezione 74% - attacco 31%

Arbitri: Ravaioli di Marradi e Magnani di Ravenna

Spettatori: 32