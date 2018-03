Volley serie C femminile, la Flamigni passa contro la Pontevecchio Datamec

Sabato si è svolta la diciottesima gara del campionato regionale serie C, girone C, con la Flamigni-Kelematica vittoriosa 3-1 contro la Pontevecchio Datamec. Partita dai due volti per le ragazze della Flamigni/Kelematica, che hanno faticato nei primi due set. Il primo è stato vinto lottando punto a punto con le avversarie, mentre il secondo è stato perso dopo un calo generale di attenzione e concentrazione ed un eccesso di errori banali. Nel terzo e quarto set le atlete della Sammartinese invece si sono riprese: premendo sull’acceleratore, dopo aver inserito la freccia del sorpasso e con più determinazione hanno vinto il trzo e quarto set, portando a casa i tre punti in palio e centrando l’obiettivo ossia, distaccare la Società Pontevecchio, che fino a quel momento era pari punti in classifica.

Questi i parziali:

Flamigni / Kelemtica 3-1 Pontevecchio Datamec Bo (25-21/21-25/25-19/25-18)

Tabellino punti:

FLAMIGNI/KELEMATICA: Bettini p.18, Calabrese 2, Romagnoli 2, Lombardi 14, Fabbri 9, Ognibene 1, Boscherini, Rosetti 5, Caldara 7, Montalti 1 lib1, ne Maestri, Ortali, De Luca lib2, All, Casadei.

PONTEVECCHIO: Musolesi p 1, Pierantoni 10, Zanotti 7, Fico 3, Casini 7, Capriotti, Scola, Parenti 6, Spera 12, Cassanelli lib1, Laconi lib 2, All. Zaccarini.