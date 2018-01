Volley serie C femminile, la Sammartinese cede 3-1 sul campo dell'Olimpia Master

Sabato le ragazze della Volley Sammartinese serie C hanno affrontato la trasferta a Ravenna che vedeva oltre la rete le l'Olimpia Master Cmc, squadra che occupava la nona posizione in classifica. Sulla carta quindi una match con armi alla pari ed equilibrato. Dopo un primo set del tutto buio, dove la Flamigni Kelematica esce sconfitta con un parziale quasi ridicolo, nel secondo set mette a segno qualche punto in più e qualche errore in meno, che però non sono sufficienti a ridurre lo svantaggio ed infatti anche il secondo set viene vinto da Ravenna.

Finalmente una tenue luce pare accendersi al terzo set, dove con grande grinta e determinazione le nostre atlete chiudono il set a proprio favore. Sembrava quasi il momento della svolta: le avversarie erano calata, bisognava approfittarne. Era come un dejavù, della partita contro Rubicone. Invece no, questa volta non è bastato. Le avversarie dopo un terzo set di sconforto si sono rialzate e hanno chiuso la partita portando a casa 3 punti. Sicuramente ha vinto la squadra che ha sbagliato meno e ha avuto più motivazione.

Tabellino Punti:

OLIMPIA MASTER CMC RA - FLAMIGNI PANETTONE / KELEMATICA 3-1 (25-19 / 25-21 / 23-25 / 25-21)

OLIMPIA: Poggi p2, Mattioli 14, Tappetti, Morolli 10, Fusaroli 3, Monaco 10, Maiolani 8, Casadio lib.1, ne Reynoso, Babini, Ceci, Urbinati lib.2, All. Rizzi

FLAMIGNI/KELEMATICA: Bettini p.4, Romagnoli 3, Lombardi 6, Fabbri 8, Ognibene 4, Bianchi 5, Boscherini 7, Rosetti 19, Caldara 8, Montalti lib1, ne Maestri, Calabrese, Ricci lib2, All, Casadei

Arbitri dell’incontro Vandi di Rimini e Tontini di Riccione.