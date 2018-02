Volley serie C femminile, la Sammartinese sfiora l'impresa contro San Marino

Le ragazze della Flamigni Kelematica Volley Sammartinese hanno sfiorato l'impresa sabato contro Banca San Marino, capitolando al Pala Marabini 3-1. Nella partita di andata le atlete biancorosse erano state sconfitte con un secco 3-0 senza aver avuto modo di reagire. Questa volta invece è stato diverso. Forse le mura di casa, gli spalti pieni di sostenitori, il calore e l'affetto dei amici e parenti hanno dato la forza e la grinta giusta alla Flamigni - Kelematica per tenere testa alle giocatrici della Banca San Marino, che probabilmente erano scese in campo convinte di vincere facile data la precedente esperienza. Così non è stato: dopo un primo set tentennato per la Sammartinese, il secondo se lo aggiudicano in maniera decisa, il terzo set invece è stata una vera e propria guerra punto a punto.. che però vede prevalere le avversarie. Vincere il terzo set ha dato loro lo scossone per reagire ed una volta riprese dal black-out in cui erano cadute, hanno chiuso la partita con una vittoria 3-1. Nonostante la sconfitta le ragazze della Flamigni - Kelematica sono uscite dal campo piuttosto orgogliose della prova di carattere dimostrata, che mancava da un po' di tempo. Con la consapevolezza di dover ancora lavorare tanto, possono ritenersi soddisfatte di aver dato filo da torcere alle prime.

FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA - BANCA SAN MARINO 1-3 (17-25/25-15/28-30/19-25)

FLAMIGNI/KELEMATICA: Bettini p.9, Montalti lib1, Romagnoli 4, Lombardi 17, Bianchi 3, Rosetti 18, Caldara 9, ne Maestri, Ricci lib2, Calabrese, Fabbri, Ognibene, Boscherini, All, Casadei

BANCA SAN MARINO :Baiocchi 6, Tomasucci 6, Parenti 7, Fiorucci 7, Para 4, Vanucci 3, Pasolini S., Ridolfi lib1, Benvenuti 8, Jelenkovich, ne Pasolini A.lib2, Piscaglia, Pasini, All. Nanni