Volley serie C, Sammartinese troppo timorosa e pasticciona: contro Faenza è una disfatta

Sabato le atlete della Volley Sammartinese hanno sfidato Faenza per la ventesima gara del campionato regionale di serie C, cedendo 3-0. Una partita che sulla carta sarebbe potuta essere combattuta e competitivia, si è rivelata invece una vera e propria disfatta per le biancorosse, che hanno faticato per tutto il match, non entrando mai in partita: troppi errori di concentrazione e forse di troppa paura, hanno compromesso la prestazione. Le giocatrici del Faenza invece, motivate e grintose non hanno mai abbassato la guardia, dando l'anima soprattutto in difesa, non facendo cadere nemmeno un pallone. E' quindi una netta e dura sconfitta 3-0 per le atlete della Flamigni-Kelematica, che rimangono ferme ad un bottino di 18 punti mentre Faenza è salita a 25.

Ecco i parziali ed il tabellino punti:

Flamigni Kelamtica 0 - 3 Fenix Faenza ( 18-25; 11-25; 15-25)

FLAMIGNI / KELEMATICA: Bettini 5, Maestri, Romagnoli 1, Lombardi 11, Ortali 1, Fabbri, Calabrese, Ognibene 2, Rosetti 4, Caldara 3, Montalti lib, ne Boscherini, Ricci lib2, All. R. Casadei

FENIX FAENZA: Emiliani B. 4p, Alberti 16, Emiliani A.8, Gorini 1, Guardigli, Francesconi 6, Pasini 5, Maines 5, Asirelli 1, Martelli lib1, Greco lib.2 ne Milandri, All. Serattini