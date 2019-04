Volley serie C femminile, serata no per la Libertas: a Cattolica la peggior prestazione dell'anno

Libertas non pervenuta? Cattolica troppo forte? Sicuramente serata è stato un turno negativo per le ragazze della Libertas Volley, che non sono riuscite a trovare il bandolo della matassa per impensierire le padrone di casa della Retina. C’è poco da dire sulla partita: Cattolica si conosceva per una squadra che sbaglia poco, ordinata, buona in ricezione e in difesa e tanto si è dimostrata completando la loro prestazione con ottime percentuali in attacco e questo grazie anche a una Libertas fallosa e con poche idee, trovando in Garavina la sola valvola di sfogo in attacco. Pur se bene in ricezione, le ospiti sono mancate in attacco (peggior prestazione dell’anno), motivato anche dai troppi appoggi imprecisi che hanno costretto Toni a farsi notare più in attacco che in regia. Ci sta la serata no. Ora, sperando anche che la salute si stabilizzi, si aspetta una ritrovata Libertas in vista della prossima sfida con Cervia.