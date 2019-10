Volley serie C femminile, Trofeo Paolini: la Libertas sconfitta in finale da Cattolica

La squadra di serie C della Libertas al secondo posto al "Trofeo Paolini". Le ragazze di coach Polo e Bolognesi non hanno saputo replicare la bella prestazione di venerdì, giocando con alti e bassi e dimostrando distrazioni e stanchezza che però fanno evidenziare ancora ampi spazi di crescita considerata la giovanissima media di età e l'inserimento in squadra di 5 nuovi elementi. Cattolica ha dimostrato di essere già squadra pronta, sbagliando poco, difendendo molto e attaccando con esperienza. Oltre alla coppa per il primo posto Cattolica è stata premiata per la loro banda come migliore giocatrice del torneo. Terzo posto per Bellaria, con la Sammartinese fanalino di coda.



Tabellini:

Lombardi 11

Emiliani 2

Ikenna 2

Giunchi 2

Campana 13

Toni 3

Toresi 3

Nanni 4

Brasina 1

Gallo 0

Gregori libero 64%

N.E.: Macchi e Cassinadri

Attacco 30% - ricezione 55%