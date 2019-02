Volley Serie C, Flamigni Kelematica troppo timorosa: vita facile per la capolista

Le giovani della Flamigni Kelematica sconfitte in casa dalla prima dell classe Feniz Faenza. Sin dal fischio iniziale le forlivesi sono scese in campo con troppa paura e insicurezza, stati d'animo che infatti si sono rispecchiati nel parziale, terminato a 13 punti per la Sammartinese, e negli errori banali fatti durante il gioco. Chiaramente Faenza non è una squadra che necessità di errori da parte delle avversarie per poter far punti o vincere le gare, considerato la fuori classe Tomat che vantano come schiacciatore. Sulla base di questo pensiero richiamato dal coach Casadei, nel secondo set le ragazze entrano in campo più leggere e, passo dopo passo, riescono a mettere in serie difficoltà la formazione del coach Serattini costretto ad effetturare diversi cambi, ma sul 24 pari l'esperiza e l'astuzia della Tomat toglie dal rischio la sua squadra mettendo a segno due palle a tutta testa. Il terzo set per la Sammartinese è leggermente migliore del primo, ma non basta per rimettere in difficoltà le avversarie, che passano con 3 punti pieni mantenendo il primo posto in classifica.

Parziali: SERIE C FEMMINILE GIRONE C FENIX FAENZA - FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA 0-3 (13-24-18).

Tabellino punti: FLAMIGNI/KELEMATICA: Ognibene 3, Balsamo 9, Lombardi 3, Maestri 1, Ravaioli 7, Caldara 6, Bianchi, Masina lib, Cipolloni 1,ne Paolini, Berti, Ortali, All, Casadei

FENIX: Tomat p.10, Zannoni, Tortolani, Alberti 7, Taglioli 2, Emiliani 8, Martelli (lib1), Gorini 2, Melandri 2, Guardigli E., Guardigli L. 11, Maines 6, ne Greco (lib.2), All. Serattini Arbitri Schino di Rimini e Camellini di San Giovanni Marignano.