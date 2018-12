Volley serie C, la Flamigni Kelematica saluta il 2018 con un'altra vittoria

Sabato il PalaMarabini di San Martino in Strada è tornato ad accendersi con il match che vedeva impegnate le ragazze di coach Casadei contro la Gut Chemical Bellaria RN.na gara che sulla carta non avrebbe dovuto destare troppe preoccupazioni per le padrone di casa, ma come spesso accade invece, il colpo di scena è avvenuto.

Sin dal fischio iniziale le ragazze della Flamigni Kelematica faticano a distaccare la formazione di Bellaria. Nonostante il buon gioco espresso vincono il primo set 25-20. Poi, anzichè essere convinte di ripartire più in forma rispetto al primo parziale, succede l'esatto opposto. Un black out clamoroso che porta il Bellaria al pareggio dei conti, meritando a tutti gli effetti la vittoria del secondo set.

Sulla falsa riga del secondo parziale, anche il terzo è esattamento il gemello di quello precedente. Troppi atteggiamenti sbagliati, troppo gioco istintivo e poco ponderato, agitazione e errori banali generano una miscela di elementi che mettono in crisi la Sammartinese, mentre la Gut Chemical continua a spingere sull'acceleratore, improntando un gioco rapido e variabile portandosi in vantaggio 2-1 sulle padrone di casa.

Anche il quarto set, una vera battaglia. Nonostante il forte distacco che tutelava fin dall'inizio, la Flamigni Kelematica, qualcosa non va ed anzichè chiudere il set, le ragazze di Casadei si fanno prendere dalla paura e si fanno recuperare. Dopo un time out chiamato dal coach di casa, riprende il gioco e forse per il ritmo spezzato dal break tecnico, Bellaria abbassa la guardia e la Sammartinese guadagna il quarto set. Così si va al quinto set, dove una Michela Caldara regala un prezioso contributo alla squadra mettendo a segno 3 attacchi favolosi che alzano il morale e la grinta. Infatti per la prima volta durante questo match, di vede determinazione e voglia di riscatto. Nonostante le avversarie sempre alle calcagna, la Flamigni Kelematica chiude l'ultimo set 15-13 e porta a casa un'altra vittoria.

FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA – CUT CHEMICAL BELLARIA RN 3-2 (25-20/13-25/16-25/26-24/15-13)

Tabellino punti:

FLAMIGNI/KELEMATICA: Ognibene p.2, Balsamo 5, Paolini, Romagnoli 5, Lombardi 12, Maestri, Ravaioli 10, Caldara 7, Calabrese, Cipolloni, Rosetti 24, Masina (lib), All, Casadei.

BELLARIA: Armellini, Serafini, Albertini 9, Bucella 17, Diaz Jmenez 1,Urbinati (lib) 1, Ugolini 12, Stimac 7, Cinesi 4, Tosi 16,ne Zammarchi, All. Giulianelli.

Arbitri Antonelli di Cotignola e De Nisco di Ravenna