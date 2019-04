Volley serie C, la Sammartinese in campo col fuoco negli occhi: vittoria fondamentale in chiave salvezza

La Flamigni Kelematica piazza il 3-0 contro il Rubicone in Volley. Dopo una settimana di duri allenamenti, le ragazze di coach Casadei sono scese in campo con una luce mai vista prima e con tanta voglia di dimostrare che non rispecchiava le loro capacità il penutlimo posto in classifica. Sin dal fischio d'inizio le bianco rosse hanno spinto sull'acceleratore, mettendo subito a segno punti adrenalinici e scambi aggressivi. Pochi, pochissimi errori in tutti in fondamentali e davvero tanti tanti punti spettacolo.

Era la prova del nove questa gara e si direbbe proprio che i conti per ora, che la Sammartinese è tornata. Prestazione eccellente, dopo l'infortunio, per Maria Lombardi che ha messo sul referto 20 punti, ma con una lucida regia di Giulia Romagnoli tutte le giocatrici hanno potuto sigillare un ricco bottino di punti. E' chiaro che la missione salvezza non sia ancora del tutto raggiunta, quindi occorerà lavorare duramente nelle prossime settimane per poter tirare un sospiro di sollievo. La classifica si blocca e la Flamigni Kelematica sale a 20 punti, con tre di scarto rispetto alle dirette avversarie del San Marino.

Flamigni Kelematica 3-0 Rubicone in Volley.

Parziali 25-19, 25-15, 25-13.

Tabellino punti:

FLAMIGNI KELEMATICA: Lombardi 20, Caldara 9, Paolini 10, Balsamo 10, Ravaioli 11, Romagnoli 3, Libero Masina. Ne Ognibene, De Luca, Calabrese, Ortali e Maestri. All. Casadei.

RUBICONE: Raggi, Brigliadori 3, Proietti 1, Cappelli 1, Maraldi 2, Balzoni 5, Pasi 3, Neri

4,Tommasini 1, Balzani 3, Ravaioli (lib1), Lantignotti (li2) ne Muratori, All. Fiori