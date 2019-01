Volley serie C, ripartenza con la folle per Flamigni Kelematica

Sabato è ripartito il campionato regionale di serie C per le atelte della Flamigni Kelematica. Una partenza però col folle. Oltre alle numerose defezioni dovute ad infortuni ed influenza, la Sammartinese ha dovuto fare i conti anche con i pochi allenamenti alle spalle affrontati durante il periodo natalizio. Il preambolo non prometteva nulla di buono e di fatti così è stato. Al Pala Don Minzoni di Ravenna oltre la rete si è fatta avanti una squadra giovane e sicuramente più ordinata rispetto alle bianco rosse. Troppi errori gratuiti e sciocchi per le ragazze di coach Casadei, che nonostante il vantaggio del primo set di 6 punti si sono fatte riprendere e superare dall'Olimpia. Sulla falsa riga del primo, anche il secondo set è stato pessimo: tra ricezioni sbagliate, errori di competenza e poca concentrazione, la Sammartinese si fa sfuggire le avversarie, le quali guadagnano il vantaggio di 2-0. Il terzo set poi, è partito male coerentemente ai primi due parziali, poi però a metà si è intravista una leggera ripresa che non è durata molto. Infatti anzichè schiacciare l'acceleratore per guadagnare un vantaggio, le ragazze della Flamigni Kelematica iniziano a perdere colpi, fino subire la definitiva sconfitta 3-0. Unica nota positiva è stato l'ingresso di una delle giovanissime della Sammartinese, Cateria Cipolloni classe 2002 che senza troppe ansie e paure ha esordito con determinazione, cercando di fare del suo meglio per contribuire alla ripresa della squadra.