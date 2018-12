Volley serie C, vittoria in affanno per la Flamigni Kelematica contro Rubicone

Sabato le ragazze della Sammartinese hanno affrontato la trasferta a Rubicone per affrontare le avversarie di coach Fiori, attualmente ultime in classifica. Una posizione che avrebbe dovuto far dormire sonni tranquilli alla formazione bianco rossa, ma che in realtà sin dal fischio d'inizio, mostra una squadra tonica e con grandi potenzialità, che assolutamente non rispecchia il loro posto in classifica.

Il primo set va alla Flamigni Kelematica ma con fatica, dove le ragazze alternano momenti di leggero vantaggio a momenti invece di black out, che portavano sempre le avversarie al pareggio. Il secondo set invece va al Rubicone che mette a segno numerosi punti al centro mentre le ragazze di coach Casadei, oltre a non riuscire a bloccare il centrale avversario, subiscono troppo anche in ricezione.

Il terzo set di nuovo punto a punto ma viene guadagano dalla Sammartinese e così anche il quarto set, dove si respira un po' di più. Davvero un caldo incontro. Un Rubicone agguerrito e grintoso forse più delle Forlivesi che tentennano per tutta la partita, ma grazie a qualche maliza ed esperienza in più, portano a casa la vittoria. Per un soffio la Sammartinese guardagna 3 punti e scala la classifica totalizzando 15 punti, trainate dall'opposta Maria Lombardi che firma 19 punti.

I parziali:

Rubicone in Volley - FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA 1-3 22-25 25-18 20-25 19-25

Tabellino punti:

Rubicone: Grassi p21, Proietti 1, Cappelli 1, Maraldi 2, Balzoni 11, Pasi 12, Neri 4,Tommasini 10,

Muratori 1, Balzani, Ravaioli (lib1), Lantignotti (li2) ne Brigliadori, All. Fiori

FLAMIGNI/KELEMATICA: Ognibene 3, Balsamo 4, Paolini 12, Romagnoli 3, Maestri, Lombardi

19, Ravaioli 5, Caldara 9, Cipolloni 2, Masina (lib1), ne Calabrese, Ortali, De Luca (lib2), All, Casadei