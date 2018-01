Volley serie D, Aics superlativa al rientro in campo: asfaltato il Calderara Cosma

Si ricomincia a gareggiare dopo la lunga pausa natalizia e il rientro in campo per le ragazze dell'Aics Volley Forlì è stato positivo. Le ragazze di coach Polo hanno infatti espugnato il campo del Calderara Cosma per 3-0. L'allenatore ha messo in campo il sestetto formato da Bartolini opposto, Garavini e Campana in banda, Lombini in regia, Semati e Dall’Agata al centro, Gregori libero. L’inizio del set ha visto le bolognesi partire meglio e condurre fino ad un massimo di 17 a 12. Poi l’Aics ha registrato i meccanismi e con un’ottima Garavini e una inarrestabile Campana (20 punti in due solo nel primo set), ha riportato il gioco su un binario favorevole alle forlivesi.

Il secondo set ha visto le mercuriali superlative: l'Aics non ha sbagliato nulla e Calderara non ha potuto nulla allo strapotere delle ospiti. Più “battagliato” il terzo set, con le padrone di casa che tuttavia hanno ceduto le armi anche nell’ultimo parziale. Da sottolineare il 95% del libero Gregori e il 60% in attacco. Conferma la sua classe Lombini in regia in buona compagnia delle centrali Dall’Agata e Semati e del giovanissimo opposto Bartolini autrice di una buona prova con ben 4 muri all’attivo. Devastante Campana, ottima anche Garavini. Prossimo appuntamento sabato prossimo al Ginnasio nel derby stracittadino con Reda, neo promossa in serie D.

Tabellini:

Bartolini 10

Garavini G 12

Labartino 0

Lombini 1

Campana 21

Semati 5

Dall’Agata 2

Gallo 0

Laghi 0

Gregori libero

N.E. : Garavini E, Nanni, Valmori

Ace: Aics 1 – Calderara 4

Battute sbagliate: Aics 7 – Calderara 9

Muri: Aics 4 – Calderara 6

Attacchi vincenti: Aics 46 – Calderara 25

Errori: Aics 8 – Calderara 15

Aics: ricezione 71% - attacco 53%

Arbitro: Cibien Edy di Copparo (Fe)

Spettatori: 37 ( 10 per Forlì)