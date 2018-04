Volley serie D femminile, le ragazze dell'Aics conquistano tre punti contro Calderara Bologna

Si avvicinano i tempi dei play-off e migliore sarà la posizione in classifica dell’Aics volley, in teoria, più abbordabile dovrebbe essere la sua avversaria nel primo turno, ma questo è, appunto, pura teoria. Chi arriva alle fasi finali sa che il prosieguo sarà ancora più duro e “sopravviverà” chi avrà la forma fisica e mentale al meglio. Intanto ieri sera le forlivesi dovevano vincere e le ragazze di Polo hanno puntualmente soddisfatto la conquista dei tre punti con una bella prova pur contro una squadra di minor levatura tecnica che, specie nel secondo set, ha provato a “rompere le uova” in casa forlivese, ma andiamo per ordine. Coach Polo mette in campo il seguente sestetto: Bartolini opposto, Cristofori e Semati al cemtro, Campana e Gallo sulla banda e Lombini in regia; Gregori libero. Il set non registra anomalie e con grande regolarità le padrone di casa si aggiudicano facilmente il primo parziale. Nel secondo set le ospiti danno tutto e, dopo una brutta partenza che le porta in svantaggio per 8 a 2, rimontano fino a effettuare il sorpasso con un vantaggio fino a 4 punti ( 13-17). Le ragazze forlivesi non ci stanno e, dopo qualche cambio effettuato da Polo, impattono prima sul 18 pari e poi salgono a 23 a 19 chiudendo con successo il secondo parziale. Al rientro in campo si ritorna sulla falsa riga del primo set con l’Aics che forza e stacca perentoriamente le bolognesi che subiscono prima tre ace da Valmori e poi ulteriori bordate dalle esterne Campana e Gallo supportate dall’opposto Bartolini e dai due centrali Cristofori e Semati ben servite da Lombini. Le ultime due gare prima dei play off dovranno servire a mantenere alta la concentrazione e a mettere a punto le imperfezioni della squadra

Il tabellino

Aics volley Forlì – Calderara Bologna 3 – 0 ( 25-14; 25-21; 25-14 )

Bartolini 10 Garavini G 1 Cristofori 9 Lombini 4 Campana 12 Semati 7 Valmori 3 Laghi 1 Gallo 12 Gregori libero N.E.: Labartino, Dall’Agata, Garavini E Ace: Aics 7 – Calderara 5 B.s.: Aics 5 – Calderara 3 Muri: Aics 4 – Calderara 2 Attacchi punto: Aics 46 – Calderara 30 Errori: Aics 6 – Calderara 13 Aics: ricezione 77% - attacco 50%, Arbitro: Di Bernardo di Ravenna, Spettatori: 52