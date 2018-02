Volley serie D, l'Aics cede al tie break a Russi

Quando in campo ci sono forze che nella serata in corso si equivalgono, chi la spunta deve mettere qualcosa in più, non tanto di tecnica, quanto di grinta. Ecco la differenza che si è ravvisata sabato sera al palasport di Russi nella gara fra la seconda (Aics Forlì) e la terza (Russi) in classifica. Inizia il match con Russi che sembra avere più possibilità nel riuscire a fare il bottino pieno, tant'è che prende un breve vantaggio e lo porta fino alla fine con le forlivesi che faticano a segnare il punto e con alcune ragazze che non sembrano al meglio della condizione. Non c'è il tempo di pensare ad altro che la squadra ospite fa rimpiangere chi pensava ad una facile vittoria delle ravennate e, prima con un set più attento e proficuo sia in difesa che in attacco, poi con un terzo parziale travolgente, l'Aics rovescia la situazione e si ritrova a condurre meritatamente la gara. Dopo un terzo set dominato, ci si può aspettare un calo definitivo delle padrone di casa: ma così non è e con un bel quarto set in cui le squadre si sfidano apertamente con prima in vantaggio Russi, poi raggiunta da Forlì fino ad arrivare ad un finale elettrizzante che conduce ad un tie-break alquanto incerto. Russi ha ingranato una ottima difesa con il suo opposto che crea molte difficoltà alle Forlivesi, le ospiti che non ci stanno a perdere ma a cui, alla fine, manca quel tanto di lucidità e grinta che le fa capitolare anche se con l'onore delle armi.