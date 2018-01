Volley serie D, l'Aics chiude il girone d'andata con una vittoria

L’ultima partita del girone di andata fnisce con il successo dell’Aics in casa dell’Around team per 3-1 dopo un inizio poco brillante. Bella prova di maturità e di gruppo dell’Aics che superano con caparbietà i momenti critici dell’incontro. Il primo set procede punto a punto fino al punteggio di 8 a 7 per le Forlivesi, poi qualcosa si blocca, l’attacco non incide, il muro è assente e la difesa si fa beccare più volte con pallonetti scontati.

Le cesenati prendono margine e arrivano ad un vantaggio massimo di 6 punti a cui segue un pallido tentativo di rimonta delle ospiti che costringe Pedrelli a chiamare tempo sul 23 a 19. Poi due errori dell’Aics fanno terminare il parziale. Nel secondo si invertono le fasi e l’Aics conduce sempre, prende un buon margine e porta a termine il set a proprio vantaggio con le bande, i centrali e l’opposto che riprendono finalmente a macinare punti, un’altra squadra. Nel terzo le due squadre sembra vogliano emergere definitivamente una sull’altra, ma dopo l’ennesimo punto a punto le ragazze di Polo staccano e con una Garavini particolarmente ispirata l’Aics decide che ora sta a Cesena inseguire.

Invece di cavalcare l’onda a favore, le forlivesi iniziano come peggio non possono e l’Around team si stacca prima 4 a 0 e poi conferma sul 8 a 3. Polo corre ai ripari e brucia i due time out ad inizio set. Inserisce l’esperto capitano Labartino, si sbaglia meno ( soprattutto in attacco) e l’Aics rimonta fino a 8 a 8 dimostrando che l’inizio del set è stato solo un momento.

Si va avanti fino al 18 pari, poi le Forlivesi spingono sull’accelleratore e con un parziale di 7 a 0 vincono parziale e partita.

Bella prova di maturità e di gruppo dell’Aics che superano con caparbietà i momenti critici dell’incontro, rimandata alla prossima l’esame di maturità per Cesena che, pur ben impostate in difesa e ricezione, dipendono molto in attacco dall’esperienza e dalla resistenza delle due citate ed esperte giocatrici.

TABELLINI

Bartolini 6

Garavini G. 21

Labartino 1

Cristofori 10

Lombini 1

Campana 20

Semati 6

Gallo 3

Gregori libero

N.E.: Dall’Agata, Garavini E., Valmori, Laghi

Fisioterapista Nanni

Ace: Aics 5 – Around 3

Batt. sbagliate: Aics 4 – Around 8

Muri: Aics 6 – Around 3

Attacchi vincenti : Aics 57 – Around 47

Errori: Aics 25 – Around 21

Aics: ricezione 88% - attacco 42%

Arbitro: Ragone