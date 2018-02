Volley serie D, l'Aics Forlì perde in casa contro la Venturoli Bologna

L’ Aics Forlì perde in casa contro la Venturoli Bologna e vede raggingersi da Molinella nella corsa per i playoff. Nel secondo e terzo set Forlì e Bologna si scambiano i convenevoli, alternando punti ed errori che in un incontro di pugilato porterebbe ad un pareggio. Il primo e il quarto parziale, invece, fanno la differenza: nel primo set l’Aics va sotto di tre punti, ma recupera e impatta sul 19, poi staccano le Bolognesi fino al 23 a 21. Sembra tutto finito, ma le padrone di casa pensano di non essere scortesi e si fanno raggiungere e poi superare ai vantaggi con un parziale di 4 a 1. Nel quarto set Forlì è stata sempre avanti fino ad un massimo di 5 punti (15-10); ma Venturoli, invece, non ha mollato, con l'Aics a chiude ko 31-29.