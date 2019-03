Volley, squadre in campo al Ginnasio Sportivo in ricordo di Pierfrancesco Matteini

Un pomeriggio di ricordo nel nome dello sport quello di domenica al Ginnasio Sportivo. Un pomeriggio con cui la Libertas volley Forlì e l'associazione "Amici di Piero" hanno voluto ricordare, a due anni dalla sua scomparsa, Pierfrancesco Matteini, l'indimenticato presidente della Libertas stessa, mandando in scena la seconda edizione del trofeo Matteini, manifestazione riservata alla categoria under 13.

La vittoria del torneo è andata alla Teodora Ravenna, in finale contro la Pallavolo Faenza, terzo posto per il BVolley Romagna e quarta posizione per la Bleuline volley Forlì. Ma, risultato a parte, è stato il contesto della manifestazione a risultare vincente, coinvolgendo tante giovani sul campo e tante famiglie e amici di Piero sugli spalti. Un settore giovanile di cui Matteini andava orgoglioso e per il quale non mancava mai di spendere il proprio impegno per un coinvolgimento sempre maggiore.

A fine torneo riconoscimenti personali anche per Casali Sofia della Teodora Ravenna, premiata come miglior alzatrice del torneo, per Letizia Bellavista della Bleuline volley vincitrice del trofeo come miglior attaccante, e per Martina Matrone della Teodora Ravenna, premiata come miglior giocatrice del torneo.A premiare queste giovani atlete, alcune ex giocatrici Libertas volley, Linda Zambelli, Susy Sbarzaglia e Mila Casadei, mentre Giuliana Matteini, figlia di Pierfrancesco, ha voluto ringraziare tutti gli organizzatori e tutte le atlete presenti al torneo, oltre che premiare la miglior giocatrice della manifestazione. Ringraziamento anche da parte della presidente attuale, Deana Meneghini, che proprio da Matteini ha raccolto l'eredità della presidenza portando avanti le idee dell'ex presidente.