Volley, terza vittoria consecutiva per Forli: battuta Perugia 3-0

Terza vittoria consecutiva per la Querzoli S. Volley Forlì che asfalta con un netto 3 a 0 una timida Promovideo Strike Team Perugia, fanalino di coda con 5 punti a un passo dalla retrocessione. Tre punti importanti per i forlivesi che rimangono aggrappati ai piani alti della classifica, vicinissimi alla zona playoff.



1° SET (1-0)

Parte forte Forlì che trova un buon ritmo portandosi sul 10-2; inesistente la risposta degli ospiti che soccombono nel primo set per 25-11.

2° SET (2-0)

Partenza più equilibrata nel secondo set con Forlì a guidare le danze ma Perugia questa volta risponde colpo su colpo (14-14); con un parziale di 4 a 0 però i forlivesi si riportano avanti e chiudono il set 25-17.

3° SET (3-0)

Forlì è padrona anche nel terzo set scappando sul 15-6; troppa la differenza in campo con la Querzoli che chiude agevolmente il match sul 25-17.