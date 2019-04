Volley Under18, bronzo al collo per la Flamigni Panettone alle final four a Rimini

Un weekend strabiliante e carico emotivamente per la Volley Sammartinese, che dopo un po' di anni, torna a presenziare alle "final four" anche in under 18. Domenica mattina alla nuovissima Casa Del Volley, nel Riminese, si è svolta la prima semifinale che vedeva coinvolte le atlete della Flamigni Panettone contro il BVolley. Una gara che parte subito a gran velocità per le biancorosse che guadagnano il primo set gestendo gli scambi con audacia. Poi, come spesso accade, allentano la presa e fanno pareggiare i conti alle avversarie. Sull'1-1 le mercuriali sembrano avere un blackout totale: poche reazioni e poca lucidità compromettono anche il terzo set, lasciando scivolare via a favore del BVolley.

Una volta in svantaggio però, le batterie sembrano essersi ricaricate del tutto e non volendone sapere di farsi sfuggir via la gara così, schiacciano l'accelaratore e con decisione raggiungono le avversarie.

Il quarto set era in realtà ormai dato per concluso, con un parziale 24 a 21 per le riminesi, ma senza paura le giovani della Sammartinese, punto dopo punto si aggiudicano ai vantaggi il parziale. Una vera e propria impresa che forse esaurisce le forze della formazione di coach Tassani, che definitivamente cedono al quinto set perdendo per un soffio la possibilità di accedere alle fasi regionali e giocarsi al finalissima nel pomeriggio.

La delusione era palpabile alla fine del match, qualche lacrima ha segnato i visi delle under18, ma allo stesso tempo si è concretizzata la consapevolezza di aver preso parte ad una partita stupenda e la certezza di aver dato prova di un brillante percorso di crescita durante l'intera stagione. Ad ogni modo è stata un'esperienza unica, inimitabile. Una giornata, quella di domenica, che corona anche se con un po' di amaro in bocca, un anno impegantivo ma entusiasmante. Così nel pomeriggio la Flamigni Panettone ha affrontato l'SG Volley per guadagnare almeno il terzo posto della classifica del campionato u18 e così è stato.