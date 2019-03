Pallanuoto, il Waterpolo Forlì batte l'Around team Cesenatico e agguanta i playoff

La Waterpolo Forlì agguanta i play-off, vincendo in casa contro l’Around Team Cesenatico. La partita finisce 4 a 3 in favore dei galletti biancorossi, che così ottengono la certezza matematica della prima posizione in campionato e guadagnano il "pass" per accedere ai play-off per tentare la promozione in serie A.

Il match non è stato uno dei migliori della squadra forlivese, anzi, forse è stato il peggiore del campionato per quanto riguarda l'attacco. Nel primo tempo il Forlì va subito in vantaggio segnando due reti a breve distanza di tempo e, con una difesa impeccabile, mantiene la propria porta inviolata. Poi, però, i padroni di casa, nonostante la chiara superiorità in campo, gestiscono le fasi offensive con molta sufficienza, sprecando molte occasioni da rete.

All’inizio della seconda frazione il Forlì va ancora a segno incrementando il suo vantaggio di 3 reti a 0. In questo quarto di gioco, però, la difesa inizia a vacillare e il Cesenatico riapre la partita segnando due reti, ridimensionando il risultato di 3 reti a 2. Nel terzo tempo il Forlì riprende in mano le redini della propria difesa e annulla ogni azione d’attacco del Cesenatico, continuando tuttavia a sprecare molte occasioni in attacco; riesce infatti a segnare soltanto un goal (il 4° per il Forlì), che poi si rivelerà decisivo per la partita. Il quarto tempo vede entrambe le squadre chiudersi in difesa e limitarsi nelle azioni offensive; solo grazie ad un rigore, concesso al Cesenatico allo scadere dell'ultimo quarto, si vede una rete, che però non basta ad annullare il vantaggio dei padroni di casa, che incassano la vittoria con il risultato finale di 4 a 3.