"Il Momento" compie 100 anni: "Non cerchiamo consenso, ma il dibattito sincero con chi cerca la verità"

Da un secolo è uno degli animatori del dibattito in città, parliamo del giornale diocesano "Il Momento". Don Franco Appi illustra la storia del giornale, rimarcandone la sua "vocazione politica", presente "fin dall'epoca di don Pippo" e sempre mantenuta tra alti e bassi, quindi la necessità di una "visione critica" e senza timore di nuotare controcorrente. Ci sarà il Momento in futuro? "Sì, se continuerà ad essere fedele alla ricerca della verità, perseguendo un dibattito sincero. Non cerchiamo il consenso, ma il dibattito con chiunque cerchi la verità, sulla base della ragione, e sottolineo sulla base della ragione", spiega il direttore don Franco Appi, intervistato da ForlìToday nella sede della sua redazione.

Nel 2019 ricorre il centenario del settimanale diocesano “Il Momento”, fondato da don Giuseppe Prati, a tutti noto come don Pippo, nel 1919 a Forlì. La ricorrenza è stata l’occasione per ripercorrere le principali tappe della storia centenaria del giornale, attraverso il volume “1919-2019 Un secolo di storia a Forlì. I cento anni de Il Momento”, edito da Chiesa Cattedrale di Forlì e curato dal direttore della testata don Franco Appi. La presentazione ufficiale del libro è in programma giovedìalle 21.00 alla Sala Melozzo (piazza Melozzo 8/10, Forlì), aperta a tutta la cittadinanza.

Il testo raccoglie in sei capitoli e un’appendice, stesi da autori diversi, le varie stagioni che il settimanale diocesano ha attraversato nel corso della sua storia centenaria. A raccontare i primi trentatré anni della testata (1919-1952) è la penna di don Franco Zaghini; segue una panoramica sulla direzione di don Mario Vasumi (1952-1973) curata dalla studiosa Gabriella Tronconi, che è autrice anche dell’appendice dedicata alla pubblicazione “L’Eco della diocesi di Forlì-Bertinoro”, uscita negli anni 1997-2006. Lo spazio è poi lasciato alla parola di tre ex-direttori del settimanale, che presentano attività editoriale e obiettivi da loro promossi alla guida del giornale: Riccardo Lanzoni (per gli anni 1974-1988), Alessandro Rondoni (1988-2009) e Antonietta Tartagni (2009-2010). Compito dello storico e giornalista Mario Proli è, invece, quello di tracciare il profilo delle più recenti direzioni di Luciano Sedioli e don Franco Appi (2011-2019).