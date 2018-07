Presentato il 6° Torneo Internazionale Città di Forlì di Tennis in Carrozzina

Lo sport internazionale fa tappa a Forlì con la sesta edizione del Torneo internazionale Città di Forlì di tennis in carrozzina che si svolgerà dal 12 al 15 luglio nei campi del Forum Tennis. L'evento sportivo, organizzato dall'Asd Forum Tennis di Forlì in collaborazione con il Comitato italiano paraolimpico Emilia Romagna, metterà in campo 76 atleti di cui 48 uomini, 18 donne e 10 quad, categoria con atleti portatori di una specifica disabilità, che si scontreranno per aggiudicarsi il monte prmei di 14 mila dollari.