73 chili di "marijuana light" andranno distrutti all'inceneritore

Vanno all'inceneritore di Forlì, per la loro definitiva distruzione, i circa 73 chili di cannabis light e altri prodotti a base di canapa, che furono sequestrati con un blitz della Polizia all'inizio di dicembre del 2018 in 16 cannabis store di Forlì, Cesena, Cesenatico e Savignano. Merce per un valore di 750mila euro all'epoca del sequestro.