"Bisogna stare in casa", il messaggio in dialetto romagnolo: "An fasì i patàca o i sburòn. Stasìv a cà"

Il suo volto simpatico aveva conquistato Antonella Clerici. La passione per la cucina che lo accompagna nel quotidiano lo aveva portato non solo alla trasmissione "La prova del cuoco" di Rai Uno, ma anche a "Ricette all'Italiana" di Davide Mengacci su Rete 4. Il forlivese Onevio Gamberini lancia un appello a tutti in dialetto romagnolo: "A so vnù qua neca me incù. Ugn'è bsogn d'ande in zir, u'bsogna ste a cà. No fasì i patàca o i sburòn. Stasìv a cà, perchè se noe coronavirus a ze purtèm a cà!"

Tradotto: "Non cìè bisogno di andare in giro, bisogna stare in casa. Non fate i "patacca" o gli "sboroni", perchè altrimenti il coronavirus ce lo portiamo in casa!". Chiaro il messaggio?