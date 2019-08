Unieuro 2.015, allenamento a porte aperte: i tifosi studiano la squadra tra curiosità e ottimsmo

Un centinaio di appassionati della palla a spicchi arancione non ha mancato giovedì pomeriggio all'appuntamento con l'allenamento a porte aperte della Pallacanestro Forlì 2.015. Il pubblico, in composto silenzio, seduto nei seggiolini del parterre, ha assistito alla preparazione atletica del roster agli ordini di coach Sandro Dell'Agnello. ForlìToday ha raccolto le opinioni dei tifosi, tra curiosità di scoprire la nuova squadra e l'ottimismo per la stagione ai nastri di partenza.