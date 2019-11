Gommone e tuffo nella "piscina della Rocca: il video di Egòz spopola sui social

La pioggia caduta incessante negli ultimi giorni ha trasformato il giardino che circonda la Rocca di Forlimpopoli in una piscina a cielo aperto. E i ragazzi di "E Gòz" hanno colto al volto l'occasione per circumnavigare lo storico complesso medioevale e tuffarsi nelle "profonde" acque di Piazza Garibaldi al grido di "Ciao ciao mare" - la storica composizione dell'Orchestra Casadei - e de "Il Mose um’fa na pugnèta". Ne è nato un video che sta spopolando sui social. "Perchè il mondo ha bisogno di eroi", è la premessa. Sul portale "E Gòz" ha quindi ironizzato: "Domenica si è svolta la Festa del Recupero Storico urbano Medioevale di Forlimpopoli con il ripristino dell’originale piscina degli Ordelaffi nel centro storico. Attualmente il progetto prevede il reinserimento della fauna acquatica e i 15 alligatori maschi stanno recuperando dal jet lag in un recinto al Melatello pasteggiando a conigli selvatici".

Continua l'ironia: "Il progetto nella sua piena realizzazione prevede che la piscina possa assorbire, grazie agli alligatori, l’esubero di rifiuti organici provenienti anche da altre provincie. Per il momento è stata provata la tenuta stagna dell’invaso con una prova costume e una sperimentazione sui vaccini antitetanici, anti leptospirosi e anti ignoranza dal presidente in persona dell’associazione E Gòz e un suo assistente. Al grido “Il Mose um’fa na pugnèta!” l’eroico presidente si è tuffato nelle gelide acque per superare la manica tra Piazza Trieste e Piazza Garibaldi, ma l’acido urico delle acque ne hanno, purtroppo, impedito l’avanzata. Festa quindi riuscita per il giubilo degli astanti e la gioia degli utenti in rete".