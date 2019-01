Scarichi abusivi di rifiuti differenziabili fuori dai cassonetti vuoti: il sospetto della ripicca

Abbiamo monitorato un abbandono di rifiuti in via Piave, in una zona da poco passata al 'porta a porta', praticamente in centro storico. Fuori dai cassonetti - vuoti o comunque non ancora colmi - nel corso del weekend sono stati ammassati anche rifiuti facilmente differenziabili. Si tratta di rifiuti che, anche seguendo il metodo "vecchio" di raccolta col cassonetto stradale, potevano essere gettati negli appositi contenitori senza grossi problemi, e invece sono stati abbandonati a ridosso della rete di un asilo, causando sporcizia e cattivi odori. Un'azione apparentemente priva di senso, giustificabile se non come una forma incivile di "protesta" o di "ripicca", che però comporta solo sporcizia in giro per la città e maggiori costi per tutti i cittadini. Poche ore dopo aver girato il nostro video, Alea è passata e ha ripulito il marciapiede, ma forse sarebbe necessario che Polizia Municipale e Guardie Ecologiche Volontarie battessero un colpo, non avendo ancora sanzionato neppure uno di questi abbandoni indiscriminati di rifiuti che ormai da un mese costellano le campagne, la zona industriale e ultimamente anche le zone residenziali di Forlì.