Ruspa in azione: si abbattono gli alberi del "boschetto" della Cava

La ruspa col suo lungo braccio è arrivata in una fredda e nebbiosa giornata di fine dicembre. E' iniziato giovedì l'abbattimento degli alberi che popolavano quello che è stato ribattezzato come il "Boschetto della Cava". La campagna in difesa dell'area verde è iniziata oltre un mese fa, anche con un accorato appello del Comitato per la salvaguardia deli alberi di Forlì . In prima linea nella campagna c'era soprattutto il vivaista Stefano Silvestroni, che ha gestito per anni il piccolo "polmone verde" che si trova tra viale Bologna e la Tangenziale. Un campagna che ha avuto consensi anche sulla pagina Facebook "Quasi un bosco in città".

Il contratto di locazione, non più rinnovabile, è scaduto e non è stato trovato con i proprietari della porzione del terreno un accordo. Si è attivata anche l'amministrazione comunale, presentando un progetto didattico, ma che è stato rifiutato. E così via agli abbattimenti, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Di quel boschetto si salveranno solo otto dei 300 alberi presenti tra noccioli, ippocastani, aceri, bagolari e tanti altre specie. Pochi giorni prima di Natale la neve aveva regalato un'atmosfera incantevole, ovattando tutta la distesa e giocando con i colori di un autunno ancora non arrendevole all'inverno. Sabato 15 dicembre, prima che il boschetto indossasse l'abito bianco, c'è stata un ultima possibilità per visitarlo ed accarezzarlo.