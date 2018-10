Aeronautica Militare, 80 anni a Forlì: cerimonia nel nome di Arturo Spazzoli

Cerimonia solenne mercoledì mattina al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì per celebrare l'80esimo dell'Aeronautica Militare nella città mercuriale. Alla festa sono intervenuti il vice comandante logistico Fabio Molteni, il colonnello Roberto Palmisano, e le massime autorità civili (il sindaco Davide Drei e l'assessore allo Sport, Sara Samorì), militari e religiose del territorio. In tale occasione, al fine di sugellare il profondo legame che lega la città alle tradizioni aeronautiche e al Secondo Gruppo in particolare, è stato inaugurato un nuovo monumento ad Arturo Spazzoli a cui l’ente è dedicato.

Infatti il patriota forlivese è stato un allievo pilota dell’Accademia Aeronautica del corso Zodiaco quando la stessa fu trasferita a Forlì. Alla festa hanno partecipato anche i familiari di Arturo Spazzoli che saranno coinvolti nell’inaugurazione del monumento che è stato realizzato dal personale del Secondo Gruppo utilizzando materiali di recupero. L’opera, moderna ed evocativa, è un sentito omaggio alle tradizioni e alla memoria storica della città che da 80 anni ospita l’ente dell’Aeronautica Militare. E' stata aperta anche una mostra statica espositiva di alcuni motori di velivoli e di reperti storici aeronautici dell’ultimo periodo bellico prestati per l’occasione dal Museo Romagna Air Finders di Fusignano.